Muro della scuola a rischio sorretto da una corda

(Di sabato 24 agosto 2024) Grosseto, 24 agosto 2024 – Ildel giardinorischia di cedere e trascinare con sé tutta la ringhiera di circa quattro metri: a tenerlo in piedi c’è una. Solo una. Doveva essere una soluzione provvisoria e invece è da oltre un anno che questione è ferma. O meglio, in peggioramento. Appesa ad un filo: letteralmente. Succede allamedia Galileo Galilei di Grosseto. A darci l’allarme è il 92enne Giovanni Pollesel che ci chiama in redazione per segnalarci quello che: “È un problema, specie adesso che sta per ricominciare la. Venite a vedere”. Giovanni abita davanti all’edificio, dal 1968, davanti quel muretto in evidente stato di degrado. Non riesce a far finta di niente: “La situazione può diventare pericolosa e non ci si può girare dall’altra parte”. Così ha alzato il telefono.