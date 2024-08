Morto Ottaviano Del Turcoaveva 79 anni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 24 agosto 2024) 7.57 E'Del Turco, ex presidente della regione Abruzzo,vice segretario della Cgil, segretario del Partito socialista (Psi), nonché ex ministro delle Finanze dal 2000 al 2001 Aveva 79.La notizia è stata data dal figlio Guido in un post su Facebook. Politico e sindacalista, Del Turco era nato a Collelongo (AQ). Fu segretario aggiunto della Cgil con Luciano Lama nel 1983,poi ultimo segretario del Psi, e ministro delle Finanze del governo Amato (2000-2001).Fu anche parlamentare europeo eletto nelle liste dell'Ulivo.