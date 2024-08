Mediaset cambio di programmazione | stop a The Family slitta La promessa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 24 agosto 2024) Con l’inizio della nuova stagione televisiva, il daytime disi appresta a subire un nuovo riassetto. A farne le spese sarà principalmente la soap turca The, la cuisarà sospesa dopo circa due mesi dal suo debutto. Di seguito, ecco i nuovi orari del Biscione. È tempo di cambiamenti per le reti. Il mese di settembre segna convenzionalmente l’inizio della nuova stagione televisiva, che porta con sé numerose novità. Oltre all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, la cui conduzione è stata affidata nuovamente ad Alfonso Signorini, su Canale 5 riprenderanno i programmi più amati dal pubblico. Tutti i cambiamenti in arrivo nella fascia del daytime di– VelvetMagDopo una lunga attesa, infatti, farà il suo debutto la stagione 2024-2025 di Uomini e Donne, condotta come sempre da Maria De Filippi.