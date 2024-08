La Promessa cambia orario oggi 24 agosto la soap slitta alle 15 | 53

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 24 agosto 2024) Il cambio palinsesto Mediaset previsto per– sabato 24– interesserà la programmazione dellaspagnola La, che “15:53 e prevede un solo episodio. La, nuovosabato 24Da diverse settimane laiberica di Canale 5 ci tiene compagnia 7 giorni su 7, con episodi anche nel weekend. Nella giornata di sabato erano previste due puntate che prendevano il via15;33 e ci tenevano compagnia fino16:45 circa. L’appuntamento di. sabato 24– vede però due importantimenti che interessano ladi Canale 5. In particolare i fans potranno trovare i loro beniamini a partire d15:53 – subito dopo My Home my destiny – e assistere a un solo episodio in prima visione assoluta, che terminerà16:54 circa.