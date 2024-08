Incidente a Rimini | sbanda con l' auto e muore a 22 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 - Non c'è tregua sulle strade di. L'estate di sangue non ha ancora finito di piantare le sue croci su un asfalto che questa mattina in via Monte Cieco, proprio al confine con la Repubblica di San Marino, ha mietuto la propria ultima vittima: decima nel 2024 e nona da inizio giugno. Si tratta di un ragazzo di 22, originario di Santarcangelo, dove secondo le prime ricostruzioni sembrava diretto di rientro a casa quando alle 5 di questa mattina in via Monte Cieco, una traversa della Superstrada-San Marino, per cause ancora in via di accertamento ha perso il controllo dell', una Bmw di grossa cilindrata risultata presa a noleggio sul Titano. Il veicolo è uscito fuori strada in prossimità di una curva dove il giovane hato e, probabilmente, si è poi cappottato su sé stesso.