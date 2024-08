Il Barcola pronto a replicare il talento Mbappé al Paris Saint-Germain

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 24 agosto 2024) Breaking: Bradleyè convinto di poter fare la differenza per ilquesta stagione, in assenza di Kylian, dopo la doppietta contro il Montpellier., autore già di tre gol in due presenze in questa stagione, è stato protagonista per la squadra di Luis Enrique nella vittoria per 6-0 nella prima partita casalinga del nuovo campionato. Il 21enne ha aperto le marcature al Parc des Princes con una splendida conclusione dalla sinistra, prima di completare la sua prima doppietta della carriera con una semplice conclusione nel secondo tempo. Ilè quello che ha effettuato più tiri (quattro) e tocchi nell’area di rigore avversaria (sette), contribuendo anche con 1,17 gol previsti (xG) al totale di 3,9 del PSG.