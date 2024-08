Calciomercato Juventus ecco Nico Gonzalez! Le cifre dell’accordo con la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2024)alla! Si è sbloccata la trattativa diper l’arrivo in bianconero dell’attaccante della, ‘oggetto’ del desiderio di Thiago Motta per il ruolo di esterno d’attacco a destra. La trattativa, già avviata da tempo, è stata definita nelle ultime ore. Secondo gli aggiornamenti,hanno raggiunto l’accordo sulla base di 38 milioni tra base fissa e prestito. Le parti sono in contatto anche per il passaggio di Kostic in viola ma la trattativa non è collegata a quella di.