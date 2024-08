Beach volley Nicolai Cottafava in semifinale ad Amburgo! Domani la sfida a Mol Sorum

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) E’, per la seconda settimana consecutiva dopo il quarto posto dell’Europeo di The Hague, per Samuelee Paoloche sfruttano un tabellone favorevole a volano nella top 4 del prestigioso torneo Elite 16 di. Sulla loro strada, nei quarti di finale, gli azzurri hanno incontrato la coppia australianadis/Carragher che avevano già affrontato ai Giochi Olimpici e, come a Parigi, gli azzurri hanno vinto in due set. Nel primo parziale equilibrio fino all’11 pari, poi il break micidiale degli italiani che, con un parziale di 6-1, si sono portati sul 17-12 e hanno vinto il primo set con il punteggio di 21-17. Nel secondo set ottimo avvio degli azzurri che si sono portati sul 7-2,dis/Carragher si sono avvicinati fino all’11-8, poi non c’è stata più storia.