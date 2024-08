Alice Toniolli fuori dal coma | E’ sveglia e parla!

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 24 agosto 2024)è uscita dal. La 19enne ciclista trentina è rimasta vittima di un grave incidente il 14 agosto, quando si è schiantata contro un muretto durante una gara. Lo annuncia in un post sui social la società sportiva GS Topgirl. “, riconosce le persone e!”, scrive la società ciclistica per cui gareggia. Che ringrazia “tutte le persone che sono state vicine a noi e la famiglia in questi giorni”. L’atleta,pericolo di vita, è ricoverata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, in prognosi riservata ed è stata sottoposta a interventi chirurgici per un gravissimo trauma cranico, lesioni al torace e a una vertebra, oltre alla frattura a una gamba. L'articolodal: “E’!” proviene da Dayitalianews.