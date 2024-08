Vuole parlare | dice che lei e il marito sono innocenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Nel corso della procedura estradizionale in Pakistan Nazia Shaheen ha rilasciato diverse dichiarazioni sostenendo di voler fornire la propria versione dei fatti di quella notte in cui è stata uccisa la figlia, sostenendo anche che lei e ilnon neresponsabili e attribuendo la responsabilità ad altri parenti", ha spiegato il procuratore di Reggio, Gaetano Calogero Paci. Quella della donna "è una ricostruzione - ha proseguito - che chiaramente confligge con quella accertata durante le indagini e asseverata anche dalla Corte di assise di Reggio Emilia, ma ovviamente non possiamo escludere che questa volontà di partecipare direttamente al processo da parte di Nazia non assuma connotazioni diverse e che le possa consentire di pervenire ad una diversa ricostruzione di quei fatti".