Virus West Nile rafforzate le misure a Imola Il sindaco spinge sulla prevenzione

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – Trattamenti adulticidi delle zanzare nelle aree verdi di ospedali e case di riposo, nonché in quegli spazi all’aperto con “ritrovo di molte persone” (meno delle 200 previste dal precedente provvedimento) per manifestazioni pubbliche o private. Lo stabilisce una nuova ordinanza firmata ieri dalMarco Panieri, dopo che nei giorni si è verificato un caso diche ha provocato il ricovero di un uomo di 76 anni di Casola Canina finito in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria della Scaletta con una forma neuro-invasiva.