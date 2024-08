Traffico Roma del 23-08-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Luceverdementre avanti dalla redazione Buongiorno Non ci sono sostanziali novità non moltoregistrato sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare consolari al della Vittoria però la polizia locale Ci segnano incidente in viale Mazzini nei pressi di via Antonio Baiamonti di naturalmente contenuti veicolo in panne all’interno della galleria Giovanni XXIII poco prima dell’uscita di in direzione Pineta Sacchetti raccomandiamo tutte le attenzioni del caso ricordiamo i lavori lungo via del Foro Italico tratto della tangenziale c’è una riduzione della sede stradale tra le uscite Salaria e Tor di Quinto nelle due direzioni proseguono anche i lavori sulla stessa tangenziale che resta chiusa tra l’uscita a Verano San Lorenzo viale Castrense in direzione di San Giovanni per cui tutto ilche proviene dalla stazione Tiburtina dalla...