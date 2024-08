Spilimbergo Dal 28 agosto al 1settembre la città del mosaico si tinge di musica con cinque giorni di concerti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tra i grandi nomi sul Main Stage, Gegè Telesforo con il nuovo progetto “Big Mama Legacy” Dopo il successo clamoroso dell’edizione Pordenonese, Jazzinsieme è pronto a conquistare un altro gioiello del Friuli-Venezia Giulia. Dal 28al 1°settembre, il Festivalle organizzato dall’Associazione Culturale Blues In Villa APS arriva nella bellissima, con 5didal vivo tra jazz, blues e un pizzico di rock, tutti a ingresso libero. I, che si divideranno in Main Stage e Club Live, daranno modo agli spettatori di sperimentare l’accoglienza cittadina nei locali del centro, per poi spostarsi in Piazza Garibaldi per gli eventi della sera.