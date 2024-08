Spal si comincia subito col botto Con l’Ascoli per rompere il ghiaccio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Si, finalmente! Sono passati quasi quattro mesi dall’ultima gara dello scorso campionato, un’eternità per i tifosi dellache a prescindere dai risultati deludenti delle ultime stagioni non vedevano l’ora di tornare sugliti dello stadio Mazza. Lo dimostrano i dati della campagna abbonamenti: oltre 3.150 tessere staccate che rappresentano un patrimonio da coltivare gelosamente per la squadra di Dossena che stasera nel match inaugurale conha il dovere di provare a togliersi immediatamente di dosso la zavorra dei tre punti di penalizzazione raggiungendo quota zero. Dellache a fine aprile ha espugnato Olbia restando fuori per un punto dalla zona playoff è rimasto poco, e da qui alla fine del mercato l’organico potrebbe subire ulteriori modifiche significative.