Social card in aiuto di 400 famiglie | Per acquistare cibo e carburante

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sono circa 400 ledel territorio dell’Unione dei Comuni "Terre e Fiumi" che potranno beneficiare della carta "Dedicata a te". La, confermata e rifinanziata da parte del Governo, può essere utilizzata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e carburanti, in alternativa abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. All’Unione Terre e Fiumi in collaborazione con i Comuni afferenti (Copparo, Riva del Po e Tresignana) spetta la validazione dell’elenco dei cittadini individuati da Inps come possibili beneficiari della, che rappresenta una misura di sostegno per la spesa alimentare e anche per l’utilizzo dei trasporti, introdotta nel 2023 per combattere i rincari. Un, dunque, allepiù in difficoltà.