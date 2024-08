Rubavano le auto e sostituivano la centralina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Hanno commesso quattro furti in tutto per un valore dellerubate pari a 140mila euro. Tutte le volte li hanno messi a segno sostituendo ladelle macchine stesse, un metodo collaudato da quel sodalizio. Quattro macchine le hanno rubate a Castelfidardo, due a Pescara e uno a Giulianova in provincia di Teramo. I Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo, guidati dal comandante di Compagnia Gianluca Giglio, assieme ai colleghi della Compagnia di Cerignola, hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di dimora, emessa dal gip del tribunale di Ancona, su richiesta della Procura locale a carico di due giovani cerignolani, per furto aggravato in concorso. L’ attività investigativa è partita dal furto di un’Audi Q3 rubata a Castelfidardo a marzo.