Natura Solidale in Festa | Una Sagra per il Territorio e l’Inclusione

(Di venerdì 23 agosto 2024) terza edizione diin, labuona due volte: non solo per il cibo genuino, ma anche persociale delle persone con disabilità. Il 23 e 24 agosto, presso il Centro Una Speranza di Sala Consilina, si terrà la terza edizione di “in”, labuona due volte: non solo per il cibo genuino, ma anche perché sostienesociale delle persone con disabilità. Protagonisti dell’evento saranno i prodotti freschi degli orti della Fattoria Sociale, coltivati con cura dalle persone che frequentano il Centro Diurno Una Speranza. Questi ingredienti verranno trasformati in piatti genuini e saporiti, da gustare in un’atmosfera conviviale e accogliente.