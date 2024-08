Lo Stadio De Kuip sarà presente in EA FC 25 FOTO

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il 27 settembre (o giorno 20 per chi acquista l’Ultimate Edition), gli appassionati di calcio virtuale potranno finalmente mettere le mani su EA FC 25, il nuovo capitolo della celebre saga calcistica targata Electronic Arts. Questo gioco segna una svolta importante per la serie vista l’introduzione di FC IQ, un nuovo avanzato sistema per le tattiche di gioco, ma mantiene intatto lo spirito che l’ha resa un punto di riferimento per i videogiocatori di tutto il mondo. Con una grafica all’avanguardia, una fisica migliorata e numerose nuove modalità di gioco (tra cui Rush), EA FC 25 promette di offrire un’esperienza di gioco coinvolgente e realistica. Una delle novità più attese riguarda l’introduzione di nuovi stadi iconici all’interno del gioco, tra cui lo storicoDedi Rotterdam, che farà il suo debutto ufficiale in EA FC 25.