Kaspersky rileva un aumento del 23% degli attacchi che sfruttano le vulnerabilità dei driver di Windows

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) (Adnkronos) - Milano, 23 agosto 2024 - Secondo gli esperti di, gli aggressori stanno prendendo sempre più di mirasfruttandovulnerabili. Nel secondo trimestre del 2024, il numero dibasati su questa tecnica è aumentato di quasi il 23% rispetto al primo trimestre. Ledeipossono essere sfruttate per una vasta gamma di, tra cui ransomware e Advanced Persistent Threats (APT). Questi, noti come BYOVD (Bring Your Own Vulnerable), consentono agli attori delle minacce di provare a disabilitare le soluzioni di sicurezza su un sistema e di ottenere privilegi elevati, consentendo loro di compiere attività dannose, come l'installazione di ransomware o la costruzione di un sistema di spionaggio o sabotaggio, in particolare se dietro l'attacco c'è un gruppo di Advanced Persistent Threat (APT).