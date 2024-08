Il fisioterapista Naldi e il preparatore fisico Ferrara fuori dallo staff di Sinner la decisione dopo il caso doping

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) IlGiacomoe ilatletico Umbertonon fanno più parte dell'entourage di Jannik. Quest'ultimo, infatti, sarà allo US Open solo con gli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Proprio il coach Cahill lo ha annunciato nelle scorse ore. Il motivo dell'allontanamento, come riporta Repubblica, sembra piuttosto chiaro: sarebbero stati loro i responsabili, seppur involontariamente, della positività dell'altoatesino al test dell'antia Indian Wells a marzo., infatti, secondo quanto emerso dalle carte del processo della Itia, in cui il tennista è stato assolto, avrebbe acquistato il Trofodermin - un farmaco da banco in Italia - per il collega, che l'avrebbe usato per una ferita alla mano e poi avrebbe massaggiato i muscoli di. Così quest'ultimo sarebbe entrato in contatto con un farmaco vietato dal circuito Atp.