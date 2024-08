I campioni delle due ruote si raccontano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) MAZZO DI VALTELLINA Una serata con le stelle del ciclismo. È quella organizzata stasera dal Consorzio turistico Media Valtellina a Mazzo, nella sala consiliare di via Mortirolo 5 a ingresso libero, con la presenza di alcuni dei migliori ciclisti della provincia di Sondrio, già affermati e in rampa di lancio (manca in pratica il solo Andrea Bagioli, impegnato in gara), quali Davide Piganzoli (foto), giovane emergente della Team Polti Kometa, Monica Trinca Colonel, professionista con la BePink – Bongioanni e unarivelazioni della stagione dopo un rientro alle competizioni da favola, e le giovani Valentina Corvi, la fortissima tiranese specialista della Mtb del team Santa Cruz – RockShox Pro Team che poi partirà per i mondiali, e Beatrice Maifré, atleta Mtb campionessa italiana CX nelle categorie giovanili nel 2023 e nel 2024.