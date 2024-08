Guida contromano e travolge un’auto | panico e orrore in autostrada

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Un uomo di 44 anni, originario di El Salvador, ha seminato ilsull’del Sole A1 nella notte di giovedì,ndoper oltre sei chilometri in uno stato di grave alterazione alcolica. La sua folle corsa è terminata tragicamente con uno schianto frontale contro un’altra auto, all’altezza di Somaglia, in provincia di Lodi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è entrato indal casello Basso Lodigiano, impegnando la carreggiata sud e dirigendosi verso nord, in direzione opposta al senso di marcia. L’incidente è avvenuto nei pressi di una curva vicino all’Autogrill di Somaglia, dove l’autota dall’uomo si è scontrata frontalmente con un veicolo che procedeva correttamente. Alladi quest’ultima auto si trovava una donna di 49 anni, che è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale di Cremona.