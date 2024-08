F1 Vasseur | La determinazione di Sainz ha fatto crescere Leclerc Newey? Conta il gruppo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) “Cosa mi mancherà di? Potrei dire quasi tutto. Uomo squadra, regolare, dà suggerimenti importanti. Non dimenticherò mai che è stato lui a portarmi sul podio più alto per la prima volta (a Singapore 2023 ndr) né il contributo fondamentale per il recupero dello scorso anno. La suahaCharles”. Lo ha detto il team principal della Ferrari Fredin un’intervista rilasciata al Corriere della Sera alle porte del week end del Gp d’Olanda. “Non è un campionato facile da leggere – spiega -. Se guardiamo ai numeri siamo andati molto meglio dell’anno scorso: due vittorie, undici podi, il 50% di punti in più. Certo, poi ci sono stati anche parecchi alti e bassi, ma è così per ogni team. La lotta è ravvicinatissima, ogni piccolo cambiamento crea grandi differenze in classifica”.