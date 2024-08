F1 Max Verstappen preoccupato | Siamo semplicemente troppo lenti come nelle ultime gare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) Non comincia nel migliore dei modi il weekend di casa per Max, autore del quinto tempo nella seconda sessione di prove libere (l’unica disputata sull’asciutto) del Gran Premio d’Olanda 2024, valevolequindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fenomeno neerlandese della Red Bull, nella simulazione di qualifica con gomme morbide, ha rimediato un distacco di 284 millesimi dalla Mercedes di George Russell. “un po’nei run brevi e anche nella simulazione gara, c’è tanto lavoro da fare. Al momento non c’è un modo immediato per migliorare la situazione, ma ci guarderemo nel dettaglio. Per ora, ecco. Questa prestazione non è una grande sorpresa:dove eravamo. Cercheremo di trovare più performance per domenica“, il commento a fine venerdì del leader iridato.