Bernini | Lo Ius Scholae non sarà uno strumento di separazione

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 23 agosto 2024) Anna MariaRIMINI – Il tema dello Ius“nonunodi” dentro la maggioranza di governo, ma “unodi unità e di conciliazione, confronto e conciliazione”. Lo ha detto il ministro dell’Università, Anna Maria, a una conferenza stampa al Meeting di Rimini. “Non rappresenta, lo sappiamo, un tema del programma di governo – ha spiegato-, ma per noi significa un modo per guardare in maniera ragionata e realistica a un futuro sempre più vicino, che per noi è un po’ un passato che si fa futuro”. Perché “il nostro presidente” Silvio Berlusconi “ha sempre valorizzato, all’epoca si chiamava Ius Culturae”, precisa