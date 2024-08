The Lord of the Rings | The War of the Rohirrim ecco il primo trailer!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

Warner Bros ha diffuso il trailer di The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, l'avventura animata diretta da Kenji Kamiyama che ci riporta nella Terra di Mezzo. Ambientato 183 anni prima degli eventi della trilogia originale, Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim trasporta il pubblico nell'epico mondo di J.R.R. Tolkien. Il film racconta la storia di Helm Hammerhand, il leggendario re di Rohan. Quando Wulf, un astuto e vendicativo signore del Dunlending, lancia un attacco a sorpresa per vendicare la morte di suo padre, Helm e il suo popolo devono organizzare un'audace ultima resistenza nell'antica roccaforte di Hornburg, più tardi conosciuta come il Fosso di Helm.