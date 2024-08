Sonego-Kotov oggi ATP Winston-Salem | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lorenzotorna in campo quest’per affrontare Pavelai quarti di finale dell’ATP 250 di2024, ultimo torneo di preparazione in vista degli US Open. L’azzurro si ritrova tra i migliori 8 del tabellone con una sola vittoria all’attivo, contro lo svizzero Dominic Stricker, avendo usufruito di un bye al primo turno e del forfait del cinese Shang agli ottavi. Si profila dunque una buona opportunità per il torinese, protagonista di una stagione difficile e chiamato a salire di colpi nelle prossime settimane per provare a riportarsi a ridosso della top30. I precedenti sorridono però al russo, che si è imposto in due set sempre sul veloce sia a Stoccolma nel 2023 (6-4 7-5) che a Doha lo scorso 19 febbraio (6-2 7-5).