Sesta tappa Vuelta 2024 | O’Connor irresistibile in salita è la nuova maglia rossa

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bencompie un autentico capolavoro dando un autentica spallata alla classifica generale. Il corridore australiano si inventa una spettacolare fuga nella, da Jerez de la Frontera a Yunkera di 177 km, trionfando in solitaria con un vantaggio di sette minuti sul gruppo. In virtù di questo risultato, ladi leader finisce sulle sue spalle, visto che Van Aert è giunto con oltre quattro minuti di ritardo.: LA CRONACA La frazione odierna è stata scintillante fin dalla partenza con tre Gpm da affrontare. Dopo circa 80 km dalla fine, davanti a tutti si sono trovati in 13 tra cuiche ha risposto all’attacco dell’olandese Leenreize, andandosene in fuga con lui per poi staccarlo e vincere in solitaria infliggendo pesanti ritardi ai suoi avversari.