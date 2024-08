Sala bingo alluvionata niente canone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) LaHippodi Cesena, colpita dall’alluvione del maggio 2023, sarà esonerata dal pagamento delmensile di 2.800 euro. Lo ha stabilito la Sezione Seconda del Tar Lazio, che ha accolto il ricorso della società. È stato cosi annullato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane ne aveva respinto l’istanza per l’esonero dal pagamento deldi concessione, relativo al periodo dei lavori di rifacimento della, in un periodo in cui la raccolta di gioco era preclusa, come riporta Agipronews.