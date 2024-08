Pisa vs Palermo | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 22 agosto 2024) Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Obiettivo per entrambe le squadre è fare punti dopo l’esordio non proprio positivo.vssi giocherà sabato 24 agosto 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Romeo Anconetani.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’avvio stagionale dei toscani è stato nel complesso incoraggiante. Dopo l’expolit in Coppa Italia con la vittoria sul campo del Frosinone per 0-3, è arrivato il pareggio casalingo nella prima di campionato contro lo Spezia per 2-2, nella quale sono riusciti a rimontare il doppio svantaggio iniziale. Partenza in chiaroscuro, invece, per i siciliani che, dopo l’impresa in Coppa Italia contro il Parma, sono caduti a Brescia all’esordio in campionato proprio in pieno recupero. Vietato fallire nuovamente per la squadra di Dionisi.