Pioltello l’ultimo dono di Alexander ucciso da un’auto pirata | i suoi organi saranno donati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024)(Milano) – Non ce l’ha fattaReyes, 27 anni compiuti a febbraio, investito dain via Cilea in piena notte e lasciato a terra. Il giovane magazziniere peruviano si è spento all’ospedale di Niguarda dopo due giorni di agonia. In passato aveva dato l’autorizzazione all’espianto degli, il suo ultimoalla vita. Ma il giorno del cordoglio è anche quello dell’infittirsi del giallo e di una possibile svolta nelle indagini. Da alcuni ambienti emerge una nuova, agghiacciante ipotesi: quella che l’investimento da parte di unancora senza volto possa non essere stato accidentale, ma intenzionale.REYES DECEDUTO DOPO ESSERE STATO INVESTITO DA AUTODUE GIORNI FA - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE MARTESANA/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI Un vero omicidio, forse a margine di una rissa o di una lite.