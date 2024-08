Pickleball Raduno 2024 La carica dei cinquecento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lo scorso fine settimana al Palazzetto dello Sport di Cesenatico e negli impianti di Eurocamp si è svolta la terza edizione del, organizzata dall’associazione sportiva Benosports. Alla manifestazione hanno partecipato quasi 500 atleti (per la precisione 483), che si sono cimentati nelle prove gratuite e nelle competizioni nelle varie categorie. Mirco Benini, presidente di Benosports, sottolinea come l’evento ha coinvolto unn pubblico folto e variegato, dai 6 agli oltre 70 anni. Nel Doppio Uomo Open la vittoria è andata alla Lombardia, rappresentata dai fratelli milanesi Diego e Stefano Moioli, i quali si sono aggiudicati una finale combattutissima contro il bolognese Luca Longobardi in coppia con Fabio Costa di Imola.