Nuova Volkswagen Golf | a 50 anni si rinnova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lacompie 50e si presenta con un restyling della sua ottava generazione. Laversione si distingue immediatamente per un design frontaleto, caratterizzato da gruppi ottici a LED più sottili. Nei modelli top di gamma, la tecnologia LED IQ.LIGHT2 garantisce una portata fino a 500 metri. Una novità assoluta è il logo VW illuminato, disponibile come optional. Anche il posteriore dellasubisce modifiche significative: i gruppi ottici presentano un design diverso e il nuovo scudo paracolpi elimina i finti terminali di scarico cromati. La gamma di motorizzazioni rimane molto variegata, con la conferma delle versioni sportive GTI e GTE, ma senza la GTD al vertice della gamma turbodiesel e il motore 1.0 a benzina di accesso. Il punto di partenza è la 1.5 TSI, disponibile in due potenze: 115 e 150 CV, entrambe con trasmissione manuale a 6 marce.