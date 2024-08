Morto uno dei due pinguini gay di Sidney il loro amore un' icona

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) E'in Australia a 11 anni uno dei partner di una coppia digay diventata dal 2018 unain tutto il mondo per launione frutto di un incontro al Sea Life Sydney Aquarium. Tra i due era scoppiato undurato tutta la vita e avevano anche 'adottato' due uova di una pinguina deceduta, crescendovolmente i due piccoli, Sphengic detto Lara e Clancy. Ha commosso tutto l' Acquario la reazione di Magic e della colonia alla morte di Sphen: Magic, 8 anni, è stato portato dai suoi curatori a vedere il corpo del compagno, affinchè capisse che non sarebbe tornato. Ha iniziato immediatamente a cantare, ha riferito la struttura, seguito in coro dall'intera colonia ospitata. "L'attenzione del team è ora rivolta a Magic, che presto si preparerà per la sua prima stagione riproduttiva senza il compagno", ha detto il direttore generale dell'acquario Richard Dilly.