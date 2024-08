Meloni e Giambruno in vacanza insieme lui afferma | Con mia moglie e con mia figlia mi sento appagato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) «Tutte le volte che sono con miae con miamiun uomo. La felicità per me è condividere le piccole gioie di ogni giorno con le persone che amo»: così, secondo il settimanale Oggi, in edicola da giovedì 22 agosto, ha risposto Andrea, l’ex compagno di Giorgia, agli amici che gli chiedevano del suo stato d’animo dopo le vacanze con la premier e laGinevra, oltre alla sorella di lei, Arianna, e ad altri intimi, nella Masseria Beneficio, a Ceglie Messapica (Br). I due non sono stati sposati, maama chiamarla comunque «», sembrerebbe Il soggiorno alla Masseria Beneficio, resort pugliese scelto dalla premier per le vacanze estive, è stato sicuramente un modo per far stare la piccola Ginevra con i due genitori.