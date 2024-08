LIVE America’s Cup preliminari Barcellona 2024 in DIRETTA | Luna Rossa spancia contro New Zeland problema ad un foil

Leggi tutta la notizia su oasport

14:55 Team Newdeve soltanto portare a termine la propria gara. Intantotorna in volo, con l'equipaggio che proverà ora delle manovre per testare l'efficienza della barca. 14:52 Regata già conclusa. Da capire ora se c'è stato un errore umano oppure se l'imbarcazione abbia problemi idraulici e/o meccanici. Nel secondo caso sarebbe praticamente compromessa anche la seconda regata odierna. 14:50 Erroraccio di, che finisce con il muso in acqua. Regata compromessa per gli azzurri, che sono praticamente fermi. Subito problemi. 14:48 Inizia la sfida traed i detentori del trofeo. Partenza tutto sommato alla pari, con gli italiani che a 15 secondi dal via si sono spostati sulla sinistra andando in scia agli avversari.(ITA) – NEW(NZL) 14:46 Un minuto allo start della seconda regata.