L’incendio sul traghetto a Piombino | Piano d’emergenza impeccabile più sicurezza col rigassificatore

(Di giovedì 22 agosto 2024)(Livorno), 22 agosto 2024 – “Lo ribadisco: come previsto dall’autorizzazione, ildeve lasciare il porto dinel 2026. Dal punto di vista dellarilevo chesulha dimostrato l’efficienza dei sistemi di soccorso". Il presidente della Regione Eugenio Giani, interpellato da La Nazione, risponde così alle preoccupazioni sollevate dai comitati dopo l’incidente di martedì pomeriggio alveloce della Corsica Sardinia Ferries che, appena partito dal molo, è stato fatto rientrare per un incendio in sala macchine. Tutti i 274 passeggeri sono stati evacuati: nessun ferito.è stato spento e le persone dirette all’Elba per le vacanze nella tarda serata hanno potuto recuperare le auto (senza danni) dalla stiva e arrivare sull’isola grazie ad altre compagnie.