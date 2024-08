Lamezia Terme Carabinieri eseguono operazione Redemptio | 4 arresti

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un blitz deidella Compagnia di(Catanzaro) ha portato all’arresto di tre persone con l’accusa di avere commesso una serie di furti di veicoli e di avere estorto somme di denaro ai proprietari dei mezzi allo scopo ottenere la restituzione dei mezzi rubati. Due degli arrestati sono stati condotti in carcere, mentre il terzo è stato posto ai domiciliari. Per una quarta persona coinvolta nei fatti oggetto dell’indagine, un minorenne, è stata disposta la collocazione in una comunità. I provvedimenti eseguiti daisono stati emessi dal Gip die dal Gip del Tribunale per i minorenni di Catanzaro su richiesta delle rispettive Procure della Repubblica.