Inizio horror per la Fiorentina | Puskas Akademia avanti 2-0 dopo 11 minuti

(Di giovedì 22 agosto 2024) Undel genere non l'avrebbe immaginato nessuno: né il più pessimista dei tifosi della, né il più ottimista dei circa 50 supporters della. Allo stadio Franchi, in occasione dell'andata dello spareggio di Conference League, è la squadra ungherese ad aver sbloccato il risultato. E pocogli uomini di Hornyák sono riusciti persino a raddoppiare. Male in entrambe le occasioni Kayode. Il terzino ha prima commesso il fallo da rigore che ha portato alla rete dagli undici metri di Nagy. Poi un disimpegno errato dello stesso azzurrino favorisce l'azione d'attacco degli ungheresi: sul ribaltamento di fronte è Soisalo a realizzare il 2-0. Unper i viola:due finali perse, il terzo cammino in Conference inizia in salita.per la2-0