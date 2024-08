Incendio Torre Spaccata-Cinecittà intubati e sedati i 4 soccorritori

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 agosto 2024 – Le condizioni sanitarie dei quattro operatori coinvolti nell’, tutti in prognosi riservata, restano gravi. Sonoper alleviare il dolore. Attualmente, tre di loro sono ricoverati presso il Centro Grandi Ustioni del Sant’Eugenio di Roma, mentre l’altro si trova in rianimazione. A renderlo noto la Regione Lazio attraverso una nota. Maxi-, feriti 4 operatori Domani mattina alle 11:30, l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura, Giancarlo Righini, su delega del presidente della Regione, Francesco Rocca, e il direttore della Protezione Civile regionale, Massimo La Pietra, si recheranno all’Ospedale Sant’Eugenio per informarsi sulle condizioni cliniche dei quattro operatori.