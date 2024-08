Historic Rally Tonelli felice di correre in Finlandia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Con il campionato italianoTerra Storico in pausa, Andreaapprofitta per tornare sui leggendari sterrati del Lahti, in. Il pilota di Reggio, già due volte campione italiano, parteciperà a questa gara valida per il Fia EuropeanChampionship. "Sono entusiasta di tornare in," afferma, che nel 2018 al debutto in questa speciale categoria motoristica, si classificò ottimo quarto nella sua classe e sedicesimo assoluto. Con il supporto del Team Bassan e al presidente Mauro Valerio, e grazie al supporto logistico offerto da Keijo Vikman presente sul posto,potrà cimentarsi in questa gara, senza la pressione di dover necessariamente ottenere un risultato importante, ma con la possibilità di testare le ultime modifiche alla sua Ford Escort RS 1800 MKII.