Grande Fratello Beatrice Luzzi spiega perchè non vuole più vedere Vittorio Menozzi

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un'amicizia nata sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia sembra essere giunta definitivamente al termine: ecco i motivi per cui l'attrice ha definitivamente chiuso i rapporti con il modello., tra i protagonisti più seguiti dell'ultima edizione del, hanno deciso di interrompere ogni rapporto, cessando di vedersi e sentirsi. A confermare questa separazione è stata la stessa ex protagonista di Vivere, che è intervenuta in una discussione su X,ndo i motivi di quella che appare come una decisione ponderata e irreversibile. Il silenzio di: Una scelta consapevole Solo qualche mese fa, eravamo a giugno,, parlando del suo rapporto con la coinquilina in un'intervista radiofonica a RDS, aveva dichiarato: "La figura che più ha influenzato il mio percorso è