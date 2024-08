Giacomo Passeri Tajani | La pena non sia l’offesa della dignità ma aveva dosi di droga importanti Il legale | Chiederò l’assoluzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Noi vogliamo che lasia la privazionelibertà, non la mortificazione ealladel detenuto, proprio perché abbiamo rispettopersona”. A parlare del caso di, il 31enne di Pescara condannato a 25 anni di carcere in Egitto per traffico di, è il ministro degli Esteri Antonioche garantisce che l’Italia seguirà il caso “con la massima attenzione”. “In Italia, in Egitto, nel resto del mondo – aggiungeparlando dal meeting di Rimini – laè la privazionelibertà. Le pene corporali non sono ammissibili, quindi vi dirigeremo affinché il trattamento del detenuto sia un trattamento confacente al rispetto dei diritti umani“. Il giovane abruzzese è in cella da un anno e da mesi i parenti parlano di “torture”, stato d’abbandono, assenza di cure dopo un intervento chirurgico.