Fabriano vede i carabinieri e accelera il passo | fermato aveva dell' hashish

(Di giovedì 22 agosto 2024)(Ancona), 22 agosto 2024 - Raffica di controlli da partea compagniadi. Un 30enne nord africano è stato sorpreso mentre si è allontanato da casa senza autorizzazione nonostante fosse agli arresti domiciliari. I militari lo hanno denunciato per evasione. E’ stato riportato ai domiciliari in attesae decisioni autorità giudiziaria. Una pattuglia deia stazione diha controllato, in piena notte, un 30enne fabrianese che era a piedi in piazza del Comune e che ha provato a sottrarsi al controllo,ndo il. Nella tasca del pantalone gli è stata trovata bustina con mezzo grammo di. E’ stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. Ad Arcevia, un 40enne alla guidaa sua auto ha urtato alcune auto in sosta.