Esuberi Inter ancora 3 +1 da dover piazzare | il tempo stringe!

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il numero degliin casaè sempre simbolico a inizio estate ma non è strano arrivare agli ultimi giorni di calciomercato con più di una pedina da. Al momento restano in tre i giocatori da, più un quarto in bilico. LA SITUAZIONE – Mancano esattamente otto giorni alla chiusura del calciomercato estivo e l’ha praticamente concluso tutti i suoi movimenti. In entrata, si attende solamente l’arrivo di un nuovo braccetto. Il profilo è stato trovato: si tratta di Tomas Palacios. Il giocatore argentino classe 2003 dovrebbe arrivare ad inizio settimana prossima. A tal proposito ieri è avvenuto un incontro piuttosto positivo tra il club nerazzurro, l’Independiente Rivadavia e l’mediario Marcelo Simonian. Acquistato il difensore, l’chiuderà definitivamente il suo mercato in entrata. Quanto alle uscite,c’è qualcosina da sistemare.