Dalla zona industriale fino a Casellina Al via le asfaltature

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’asfalto nelladopo la posa della fibra ottica era un disastro. Adesso arriva l’asfalto ‘riparatore’. Con un’ordinanza della polizia municipale si è aperta la fase di manutenzione in alcune strade importanti trae la. In particolare via delle Nazioni Unite, via Bassa e le vie Pacini e del Pantano. I lavori cominceranno il 9 settembre per durareal 20, e saranno suddivisi in quattro fasi. Si comincia in via Nazioni Unite dove è previsto il restringimento di carreggiata con rimozione forzata sui due lati; dopodiché in via Bassa invece sarò istituito il divieto di transito per il tratto tra via Pacini e 2 giugno ’46 in direzione Pisana. Potranno passare i frontisti e i mezzi di soccorso.