C’è Pellini come quarto innesto Un ex calciatore per la Mernap

(Di giovedì 22 agosto 2024) Alexè un nuovo giocatore della. L’esterno classe ’98, di ruolo universale, arriva dallo Sporting Valsenterno, vincitore del campionato di serie D, ed è una scommessa per il neopromosso team faentino, in quanto si è avvicinato soltanto da pochi anni al calcio a 5.vanta infatti una carriera quasi decennale nel calcio con la maglia dell’Imolese, mentre nel calcio a 5 ha giocato con lo Young Line Imola, con il Valsanterno 2009 e con lo Sporting Valsanterno. "Con lavivrò un’esperienza indimenticabile – spiega– e importante per la mia carriera: quando sono stato contattato non potevo non accettare la proposta. L’anno scorso ho avuto modo di vedere a Faenza la partita contro il Villafontana e mi sono reso conto che livello è alto".