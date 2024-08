Canoa velocità l’Italia salta i Mondiali senior riservati alle specialità non olimpiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Si terranno a Samarcanda, in Uzbekistan, dal 23 al 25 agosto, i2024 di, che nell’anno dei Giochi sononon: nel complesso saranno 20 i titoli in palio, maha deciso di non prendere parte alla rassegna iridata. Nella giornata di sabato 24 spazioprime cinque finali, quattro delle quali sulla distanza di 1000 metri, ovvero K1 e C1 femminili e K2 e C2 maschili. Spazio, inoltre, all’ultimo atto del K2 500 misto. Domenica 25, invece, si inizierà con le finali su 200 e 500 metri. Nella prima sessione atti conclusivi sui 500 per K1 e C1 maschili, C1 femminile e C2 misto, e sui 200 per il K2 femminile. Seconda parte riservatafinali sui 200 per K1 maschile e femminile, C1 maschile e C2 femminile, e sui 500 per K4 e C4 misti. A pomeriggio inoltrato consueta chiusura con le gare sui 5000 metri.