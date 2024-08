AEW | Ricochet avrebbe firmato possibile esordio già domenica ad All In

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’attesa è finita per i fan del wrestling:, ex stella della WWE,ufficialmenteun contratto pluriennale con la All Elite Wrestling (AEW). Secondo le ultime indiscrezioni, il talentuoso performer potrebbe fare il suo debutto già questo fine settimana al tanto atteso evento All In: London 2024. Un colpo di scena per il mercato del wrestling La notizia, riportata da Fightful Select, ha scosso il mondo del wrestling., noto per le sue incredibili abilità acrobatiche, sembra essere pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera dopo aver lasciato la WWE all’inizio dell’estate.