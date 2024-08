Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024)DEL 21 AGOSTOORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO LATINA. FILE ANCHE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA VERSO APRILIA. CI SPOSTIAMO VERSO OSTIA: RIAPERTA AL TRAFFICO LA VIA OSTIENSE; RESTA INVECE ANCORA CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA. UN FOCUS SUL TRASPORTO CAPITOLINO: NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RESTYLING DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, OLTRE ALLA CHIUSURA DEL TRATTO TRA TERMINI E BATTISTINI, LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO, è OFF LIMITS FINO AL 6 NOVEMBRE COME SOLUZIONE ALTERNATIVA, SI PUÒ UTILIZZARE LA STAZIONE DI PONTE LUNGO, QUELLA DI COLLI ALBANI OPPURE PRENDERE LE LINEE BUS 590 O 671.