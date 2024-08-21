Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 15:30 (Di mercoledì 21 agosto 2024) Viabilità DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO LATINA. FILE ANCHE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA VERSO APRILIA. CI SPOSTIAMO VERSO OSTIA: RIAPERTA AL TRAFFICO LA VIA OSTIENSE; RESTA INVECE ANCORA CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA. UN FOCUS SUL TRASPORTO CAPITOLINO: NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RESTYLING DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, OLTRE ALLA CHIUSURA DEL TRATTO TRA TERMINI E BATTISTINI, LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO, è OFF LIMITS FINO AL 6 NOVEMBRE COME SOLUZIONE ALTERNATIVA, SI PUÒ UTILIZZARE LA STAZIONE DI PONTE LUNGO, QUELLA DI COLLI ALBANI OPPURE PRENDERE LE LINEE BUS 590 O 671.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 12:30 - A TERRACINA TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO ALLA CITTÀ SUL TRATO URBANO DI VIA ROMA NELLE DUE DIREZIONI, E IN ZONA CODE ANCHE SU VIA PONTINA A PORTO BADINO IN DIREZIONE LATINA ANCORA TRAFFICATA VIA FLACCA CON CODE A SPERLONGA, IN LOCALITÀ LAGO LUNGO, VERSO GAETA, E TRA GAETA E FORMIA NELLE DUE DIREZIONI INCOLONNAMENTI ANCHE A FORMIA SU VIA APPIA, APPIA DOMITIANA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN DIREZIONE DELLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE E SULLO STESSO LUNGOMARE VERSO GAETA TRAFFICO INTENSO ANCHE A SCAURI SU VIA APPIA LATO NAPOLI IN NETRAMBI I SENSI DI MARCIA DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 11:30 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIMO CON L’A1 ROMA NAPOLI PER UN INCIDENTE AL KM 673, CI TROVIAMO TRA L’A24 E ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI, PRESTARE ATTENZIONE PERCHE SONO COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI RIMOSSO INVECE SU VIA CASSIA L’INCIDENTE IN LOCALITÀ FORCONE, CI TROVIAMO TRA IL BIVIO DI NEPI E SUTRI, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE SULL’AURELIA ANCORA CODE PER TRAFFICO INTENSO VERSO CIVITAVECCHIA TRA ARANOVA E TORRIMPIETRA, PROSEGUENDO POI ALTRE CODE ANCHE A SANTA MARINELLA TRA IL PORTO E LA STAZIONE CI SPOSTIAMO VERSO SUD, A VALMONTONE CODE NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI SULLA STRADA PROVINCIALE ARIANA TRA ARTENA E IL CASELLO AUTOSTRADALE DELLA A1 ROMA NAPOLI IN PROVINCIA DI LATINA NEL COMUNE DI PONTINIA CODE PER INCIDENTE SULLA MIGLIARA 47 IN LOCALITÀ ROSCIOLI A TERRACINA TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO ALLA CITTÀ SUL TRATO URBANO DI VIA ROMA NELLE DUE DIREZIONI, CODE SU VIA FLACCA A SPERLONGA IN LOCALITÀ LAGO LUNGO E ALLA PIANA DI SANT’AGOSTINO, PIÙ AVANTI TRAFFICO INTENSO TRA GAETA E FORMIA INCOLONNAMENTI ANCHE A FORMIA SU VIA APPIA, APPIA DOMITIANA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN DIREZIONE DELLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE E SULLO STESSO LUNGOMARE VERSO GAETA TRAFFICO INTENSO ANCHE A SCAURI E MARINA DI MINTURNO SU VIA APPIA LATO NAPOLIE DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 10. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RIMOSSO A ROMA INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRAFFICO SCORREVOLE SULL’AURELIA TRAFFICO INTENSO VERSO CIVITAVECCHIA TRA ARANOVA E TORRIMPIETRA, ALTRE CODE ANCHE A SANTA MARINELLA TRA IL PORTO E LA STAZIONE ANDIAMO SU VIA CASSIA PER UN INCIDENTE CON CODE NELLE DUE DIREZIONI IN LOCALITÀ FORCONE, CI TROVIAMO TRA IL BIVIO DI NEPI E SUTRI CI SPOSTIAMO VERSO SUD, A VALMONTONE CODE NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI SULLA PROVINCIALE ARIANA TRA ARTENA E IL CASELLO AUTOSTRADALE DELLA ROMA NAPOLI IN PROVINCIA DI LATINA A TERRACINA TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA E IN INGRESSO ALLA CITTÀ E SU TRATO URBANO DI VIA ROMA NELLE DUE DIREZIONI, CODE SU VIA FLACCA A SPERLONGA IN LOCALITÀ LAGO LUNGO E ALLA PIANA DI SANT’AGOSTINO, PIÙ AVANTI TRAFFICO INTENSO TRA GAETA E FORMIA INCOLONNAMENTI ANCHE A FORMIA SU VIA APPIA, APPIA DOMITIANA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN DIREZIONE DELLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE E SULLO STESSO LUNGOMARE VERSO GAETA TRAFFICO INTENSO ANCHE A SCAURI E MARINA DI MINTURNO SU VIA APPIA LATO NAPOLIE CODE ANCHE SU VIA FLACCA DA VENDICIO A PORTO SALVO VERSO GAETA DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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